'पूरा क्रेडिट Virat भैया को जाता है', नंबर 1 गेंदबाज बनने के बाद मोहम्मद सिराज का पुराना VIDEO वायरल!

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खास उपलब्धि हासिल हुई, जब वह वनडे रैंकिंग में विश्व के नंबर-1 गेंदबाज बने. उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को पीछे छोड़ नंबर-1 पर अपनी जगह बनाई. साल 2023 में अब तक वह 5 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं. इस बीच उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली को श्रेय देते हुए नजर आ रहे हैं.

ट्विटर पर वायरल हुए एक वीडियो में सिराज कह रहे, ‘मेरे खराब परफॉर्मेंस के बाद जब भैया (विराट कोहली) ने मुझे बोल के, आरसीबी मैनेजमेंट ने जब मुझे रिटेन किया तो बहुत अच्छा लगा. सच कहूं तो जो भी अभी इस वक्त मैं हूं उसका पूरा क्रेडिट विराट भाई को जाता है. विराट भाई और आरसीबी मैनेजमेंट ने मेरा समर्थन किया और मुझे बनाए रखा. ईमानदारी से कहूं तो मैं इस समय जो कुछ भी हूं, उसका सारा श्रेय विराट भाई को जाता है.’

The only one who believed in Siraj and his skills was Virat Kohli pic.twitter.com/4CupeIDI9o

— leishaa ✨ (@katyxkohli17) January 25, 2023