नई दिल्ली. अजिंक्य रहाणे को 16 महीने बाद टेस्ट टीम में मौका मिला है. उन्हें अगर प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलते नजर आ सकते हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की शुरुआत से पहले बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया है. जिसमें उनसे कई सवाल-जवाब किए गए.

1. इंग्लैंड में आपका पसंदीदा ग्राउंड कौन सा है?

लॉर्ड्स ग्राउंड, क्योंकि वहां मैंने शतक बनाया था और हमनें वह मैच जीत लिया था.

2. इंग्लैंड में आपका पसंदीदा शहर कौन सा है?

साउथ हेटन

3. यूनाइटेड किंगडम में एक दिन की छुट्टी में रहाणे क्या करना चाहेंगे?

मैं अपनी फैमिली बच्चों के साथ बाहर पार्क में बैठना चाहूंगा.

4. इंग्लैंड में आपका पसंदीदा साथी कौन है? जिसके साथ आप बाहर घूमना चाहोगे?

रोहित शर्मा

5. आप ट्रेन या कोच में सफर करना चाहेंगे?

ट्रेन में

6. ब्लैक कॉफी या कैपेचिनो पसंद करते हैं?

ब्लैक कॉफी

