NZ vs ENG Highlights, T20 World Cup: न्यूजीलैंड का बदला पूरा; इंग्लैंड को हराया, अब पाकिस्तान की बारी!

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड (New Zealand) ने इंग्लैंड से विश्व कप में हार का बदला विश्व कप (Cricket World Cup) में ही ले लिया है. केन विलियम्सन की टीम ने बुधवार को इंग्लैंड (England) को हराकर टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के फाइनल में जगह बना ली. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड (England vs New Zealand) के इस मैच को वर्ल्ड कप फाइनल 2019 के रीप्ले के तौर पर देखा जा रहा था. दो साल पहले खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को बाउंड्री काउंट में हराकर खिताब जीता था. दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला 50-50 ओवर के बाद सुपरओवर में भी बराबरी पर खत्म हुआ था. इस कारण तमाम लोगों का मानना था कि न्यूजीलैंड के साथ ‘अन्याय’ हुआ है.

टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल (T20 World Cup-2021 Semifinal) बुधवार को खेला गया. इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 166 रन बनाए. न्यूजीलैंड की टीम ने इस लक्ष्य को 19 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड के ओपनर डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) ने 47 गेंद पर 72 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने ही विनिंग शॉट लगाया और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए. उनके अलावा डेवॉन कॉनवे ने 38 गेंद पर 46 और जेम्स नीशम ने 11 गेंद पर 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.

17वां ओवर रहा टर्निंग पॉइंट

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में दूसरी पारी का 17वां ओवर टर्निंग पॉइंट रहा. इस ओवर से पहले न्यूजीलैंड को 24 गेंद पर 57 रन बनाने थे. यानी हर ओवर में 14 रन से भी ज्यादा. न्यूजीलैंड 4 विकेट गंवा चुका था और मैच इंग्लैंड की ओर झुकता नजर आ रहा था. लेकिन तभी जिमी नीशम (James Neesham) ने खेल का नक्शा पलट दिया. नीशम ने 17वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन की खूब धुनाई की. उन्होंने इस ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाया. ओवर में कुल 23 रन बने और मैच इंग्लैंड की बजाय न्यूजीलैंड के पाले में आ गया.

अब पाकिस्तान से बदला लेने का मौका

न्यूजीलैंड की टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. वह फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (Australia vs Pakistan) के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगी. न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप राउंड में पाकिस्तान से हार चुकी है. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो न्यूजीलैंड के पास ग्रुप राउंड की हार का बदला लेने का मौका होगा.

ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी

टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के बीच गुरुवार को खेला जाना है. पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में अजेय है. वह अब तक एक भी मैच नहीं हारी है. इस कारण उसका मैच में पलड़ा भारी माना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप खिताब की तलाश है और वह भी पूरा जोर लगाएगा. ऐसे में क्रिकेटप्रेमी कड़े मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं.