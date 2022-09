विराट कोहली के शतक का बुजुर्ग ने मनाया ऐसा जश्न, इमोशनल हो रहे फैन्स-VIDEO

नई दिल्ली. विराट कोहली ने अपने शतक के सूखे को आखिरकरा तोड़ दिया है. उन्होंने नवंबर 2019 के बाद से अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया. भारत ने एशिया कप 2022 के अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को हराया. इस मैच में विराट कोहली ने 61 गेंदों पर नाबाद122 रन बनाए. यह विराट का कुल मिलाकर 71वां शतक है, जिससे उन्होंने रिकी पोंटिंग के अंतरराष्ट्रीय शतकों की बराबरी की. वह अब सर्वकालिक सूची में केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं. यह सबसे छोटे प्रारूप में कोहली का पहला शतक भी था. विराट कोहली के इस शतक पर यूं तो खेल जगत, बॉलीवुड, राजनीति से कई रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खास रिएक्शन वायरल हो रहा है.

इस मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया गया था. स्टैंड इन कप्तान केएल राहुल ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी खेली. विराट और राहुल ने ओपनिंग विकेट के लिए 76 गेंदों में 119 रनों की साझेदारी की. कोहली ने पारी के अंत में मैदान और गेंदबाजों के साथ खेलना शुरू कर दिया. विराट की बल्लेबाजी ने दिखाया कि वह फॉर्म में वापस लौट आए हैं. चोट से वापस आने के बाद से यह राहुल की भी पहली आत्मविश्वास से भरी पारी थी.

‘कोई नहीं है टक्कर में’: विराट कोहली ने लगाया रिकार्ड्स का अंबार

शतक पूरा होने के साथ ही दूसरे छोर पर खड़े ऋषभ पंत ने उन्हें बधाई दी. शतक पूरा होने के बाद विराट कोहली हंसने लगे और लगातार हंसते रहे. इस बीच एक स्पेशल पल कैमरे में कैद हो गया. जब विराट कोहली का अपने शतक का जश्न मना रहे थे, उस वक्त स्टैंड्स में खड़े एक बुजुर्ग का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह बुजुर्ग विराट कोहली के शतक पर उन्हें झुककर सलाम कर रहा था. इस बुजुर्ग के रिएक्शन को देखकर फैन्स सोशल मीडिया पर इमोशनल हो रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

