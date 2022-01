पोप ने प्लेइंग XI से बाहर रहकर भी बनाया विश्व रिकॉर्ड, ऋद्धिमान साहा भी कर चुके हैं ऐसा ही कमाल

wriनई दिल्ली. ऋद्धिमान साहा ने जब पिछले साल जनवरी में बतौर सब्स्टीट्यूट सबसे अधिक कैच (Most Catches by a Substitute in an Innings) लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कोई क्रिकेटर एक साल के भीतर ही इसकी बराबरी कर लेगा. लेकिन ऐसा हो गया है. इंग्लैंड के ओली पोप (Ollie Pope) ने भारतीय विकेटकीपर साहा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज (The Ashes) के चौथे टेस्ट मैच में बतौर सब्स्टीट्यूट चार कैच लपके.

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (England vs Australia) सिडनी में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में ओली पोप को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया है. इसके बावजूद इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए ऐसी भूमिका निभाई, जिसे क्रिकेटप्रेमी ताजिंदगी याद रख सकते हैं. ओली पोप (Ollie Pope) को मैच की तीसरी पारी में बतौर सस्टीट्यूट विकेटकीपर उतरने का मौका मिला. उन्होंने इस मौके को दोनों हाथ से लपका और ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाजों को कैच आउट कर पैवेलियन लौटने के लिए मजबूर किया.

दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड इस मैच में दो विकेटकीपर बल्लेबाजों जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो के साथ उतरा था. लेकिन जब तक ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हुई, बटलर और बेयरस्टो दोनों ही अपनी उंगलियां चोटिल करा मैदान से बाहर हो गए. बेयरस्टो को बैटिंग करते हुए और बटलर को कीपिंग करते हुए चोट लगी. इस कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर रह गए ओली पोप को विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी.

क्रिकेट के आंकड़ों में दिलचस्पी रखने वालों को बता दें कि 142 साल के टेस्ट इतिहास में यह सिर्फ तीसरा मौका है, जब किसी सब्स्टीट्यूट (स्थानापन्न) फील्डर ने एक पारी में 4 कैच लपके हैं. सबसे पहले यह कारनामा पाकिस्तान के यूनिस खान (Younis Khan) ने किया था. यूनिस ने 2001 में बांग्लादेश के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था. भारत के ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने 9-10 जनवरी 2021 को 4 कैच लपककर इस रिकॉर्ड की बराबरी की. अब एक साल के भीतर ओली पोप ने साहा का प्रदर्शन दोहरा दिया है.

दिलचस्प बात यह भी है कि यूनिस खान, ऋद्धिमान साहा और ओली पोप तीनों ने ही बतौर सब्स्टीट्यूट 4 कैच लपकने का विश्व रिकॉर्ड मैच की तीसरी पारी में बनाया है. साहा और पोप ने विकेटकीपिंग करते हुए चार कैच लपके.

