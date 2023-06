नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी ‘द एशेज’ 2023 का पहला मुकाबला 16 जून से 20 जून के बीच बर्मिंघम में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम दो विकेट से मैच जीतने में कामयाब रही. मैच के दौरान दोनों ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच तकरार भी देखने को मिली. मैच के आखिरी दिन इंग्लिश तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) आमने-सामने आ गए थे. इस दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

दरअसल, ओली रॉबिन्सन ने बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में उस्मान ख्वाजा को आउट करने के बाद अपशब्द बोले थे. उस दौरान तो ख्वाजा शांत रहे, लेकिन मैच के आखिरी दिन जब रॉबिन्सन ने ख्वाजा को दोबारा अपशब्द बोले तो वह भी उनके उपर भड़क गए. उन्होंने पीछे मुड़कर रॉबिन्सन को जवाब दिया. इस बीच इंग्लिश तेज गेंदबाज को भी वाक्यों का आदान-प्रदान करते देखा गया. हालांकि बात ज्यादा बढ़ती उससे पहले जेम्स एंडरसन ने दोनों खिलाड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया.

इंग्लैंड की प्रेस के मुताबिक रॉबिन्सन ने पहले पहल ख्वाजा के साथ बहस शुरू की. जिसपर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कहा, ‘यही वजह है कि आप बल्लेबाज नहीं है.’ यहीं से दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद शुरू हुआ था.

Ollie Robinson telling a Muslim to fuck off is completely in character #Ashes23

pic.twitter.com/09V6YZqMd7

— m (@causeforalarm_) June 18, 2023