VIDEO: गेंद...गेंदबाज और बल्लेबाज वही, बस पारी बदली और हो गया बाबर का काम तमाम

नई दिल्ली. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को जीत के लिए 355 रन का टारगेट मिला है. इसका पीछा करते हुए पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की थी. इमाम-उल-हक के चोटिल होने की वजह से मोहम्मद रिजवान ने अब्दुल्ला शफीक के साथ पारी की शुरुआत की. अब्दुल्ला और रिजवान ने तीसरे दिन लंच तक बिना विकेट गंवाए 15 ओवर में 64 रन बना दिए थे. लेकिन, लंच के बाद जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी दोबारा शुरू हुई तो जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन बिल्कुल बदले हुए तेवर के साथ गेंदबाजी के लिए उतरे. लंच के बाद पहले ही ओवर में एंडरसन ने अपनी अंदर आती गेंद पर मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया.

एंडरसन के रिजवान को बोल्ड करने के दो ओवर बाद रॉबिन्सन ने भी कमाल की गेंद फेंकी और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम चारों खाने चित हो गए. बाबर गेंद की लाइन को पढ़ने में चूक गए और उन्होंने रॉबिन्सन की इस गेंद को छोड़ने के लिए बल्ला हवा में उठा लिया. लेकिन, गेंद बाहर जाने के बजाए तेजी से अंदर की तरफ आई और बाबर का ऑफ स्टम्प ले उड़ी. बाबर को कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ. इसके बाद वो मायूस चेहरा लिए पवेलियन की तरफ लौट गए. बाबर महज 1 रन ही बना पाए. पहली पारी में भी ठीक ऐसी ही गेंद पर रॉबिन्सन ने बाबर को क्लीन बोल्ड किया था.

For anyone that didn’t see the Ollie Robinson x Babar Azam wicket https://t.co/9ud337df1g pic.twitter.com/pLWDATREJO

— Ollie 🇦🇶 (@cricollie) December 10, 2022