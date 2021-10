HBD Anil Kumble: याद तो हैं ना कुंबले के 10 विकेट, नहीं तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले का आज यानी 17 अक्टूबर को 51वां जन्मदिन (Anil Kumble Birthday) है. इस मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई (BCCI) ने कुंबले का टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का पुराना वीडियो (Anil Kumbles 10 Wicket Haul) शेयर किया. कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में यह कारनामा किया था. तब वो टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने थे. उनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 के मैनचेस्टर टेस्ट में यह करिश्मा किया था.

बीसीसीआई ने कुंबले का पुराना वीडियो शेयर करने के साथ लिखा- “403 अंतरराष्ट्रीय मैच, 956 विकेट. टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट हासिल करने वाले केवल दूसरे गेंदबाज. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं. आइए पाकिस्तान के खिलाफ उनके शानदार 10-विकेट हॉल को फिर से देखें.”

4⃣0⃣3⃣ intl. games 👍

9⃣5⃣6⃣ intl. wickets 👌

Only the second bowler in Test cricket to scalp 10 wickets in an innings 👏

Wishing former #TeamIndia captain @anilkumble1074 a very happy birthday. 🎂 👏

Let’s revisit his brilliant 1⃣0⃣-wicket haul against Pakistan 🎥 🔽 pic.twitter.com/BFrxNqKZsN

— BCCI (@BCCI) October 17, 2021