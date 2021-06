सचिन तेंदुलकर ने पिता की यादों को संजोकर रखने के लिए बनाया खास झूला, शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली. महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने फादर्स डे के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने एक झूला दिखाया जो उन्होंने अपने पिता की यादों को संजोकर रखने के लिए खास तौर पर तैयार करवाया था. सचिन ने कहा कि वह जब भी परेशान होते हैं और दिल-दिमाग में अलग-अलग तरह के ख्याल आते हैं तो वह इस पर बैठते हैं.



उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए टाइम मशीन का काम करती हैं. कभी कोई गीत, कोई गंध, कोई आवाज या कोई स्वाद. मेरे लिए, यह मेरे पिता के बचपन से जुड़ा कुछ है जो मुझे हमेशा उनकी यादों के सफर पर ले जाता है. फादर्स डे पर मैं उस खास चीज को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं.'



सचिन इस वीडियो में कहते हैं, 'मैं आज आपको कुछ बेहद खास चीज दिखाना चाहता हूं जिससे जुड़ी भावनाएं मेरे लिए बहुत ऊपर हैं.' वह एक झूले पर बैठते हैं और कहते हैं, 'यह एक पालना है जिस पर मेरे पिताजी बड़े हुए. आप सोच सकते हैं कि यह कितना पुराना है. मेरी मां ने कहा था कि इसका झूला बनाते हो तो अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हो. इस पर हमेशा बैठता हूं तो जब मेरे दिमाग में अलग-अलग ख्याल आते हैं तो मुझे अलग ही ताकत मिलती है.'

We have some things that act as time machines for us. A song, a smell, a sound, a flavour.For me, it's something from my Father's childhood that always takes me on a trip down memory lane.On #FathersDay I want to share that special place with you all.Miss you always, Baba. pic.twitter.com/I9LXa7wgMK