16 मार्च का अजब गजब इतिहास, एक ही दिन लगा सबसे तेज दोहरा शतक और सबसे धीमा भारतीय दोहरा शतक

नई दिल्‍ली. क्रिकेट की दुनिया में आज के दिन (On This Day) का इतिहास वाकई काफी अजब-गजब है. आज ही के दिन यानी 16 मार्च को क्रिकेट इतिहास (Cricket History of 16 March) में सबसे तेज दोहरा शतक लगा था और 16 मार्च के ही दिन सबसे धीमा भारतीय दोहरा शतक भी लगा. यह भी काफी दिलचस्‍प है कि सबसे तेज दोहरा टेस्‍ट शतक लगाकर भी एक ओपनर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाया, जबकि दूसरा ओपनर सबसे धीमा दोहरा शतक लगाकर हीरो बन गया.

एक मैच 1997 में खेला गया तो दूसरा मैच 2000 में खेला जाएगा और यह महज इत्‍तेफाक ही है कि 16 मार्च के ही दिन सबसे धीमे भारतीय दोहरे टेस्‍ट शतक के बाद सबसे तेज दोहरा टेस्‍ट शतक लगा. पहले बात करते हैं भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 1997 में 14 से 18 मार्च तक पोर्ट ऑफ स्‍पेन में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्‍ट की, जिसके हीरो नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) बने और वो भी धीमा दोहरा शतक जड़कर.

673 मिनट तक सिद्धू ने की थी बल्‍लेबाजी

नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने टेस्‍ट करियर का एकमात्र दोहरा शतक 16 मार्च को ही लगाया था. उन्‍होंने वेस्‍टइंडीज के खौफनाक गेंदबाजी के खिलाफ 201 रन की पारी खेली थी. इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्‍हें 673 मिनट तक बल्‍लेबाजी करनी पड़ी थी. सिद्धू ने 491 गेंदों में 19 चौके और एक छक्‍का लगाया था. नवजोत की इस पारी के दम पर भारत ने 436 रन बनाए. हालांकि मैच का नतीजा नहीं निकल पाया और ड्रॉ मैच के हीरो नवजोत सिंह सिद्धू रहे, जो प्‍लेयर ऑफ द मैच चुने गए. मिनट के आधार पर उस समय यह टेस्‍ट क्रिकेट का दूसरा और गेंद के आधार पर 5वां सबसे धीमा दोहरा शतक रहा. हालांकि 1999 में गैरी कर्स्‍टन मिनट के आधार पर दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे और नवजोत तीसरे नंबर पर आ गए थे.

नाथन एस्‍टल ने 153 गेंदों में जड़ा था दोहरा शतक

अब बात करते हैं साल 2002 में इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच क्राइस्‍टचर्च में खेले गए टेस्‍ट मैच की. इस मैच में इंग्‍लैंड ने कीवी टीम के सामने 550 रन का लक्ष्‍य रखा था. कीवी टीम ने 5वें और आखिरी दिन लंच ब्रेक तक करीब 125 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद नाथन एस्‍टल मैदान पर उतरे और 153 गेंदों में ही दोहरा शतक ठोक दिया. यह सबसे तेज टेस्‍ट शतक है. उन्‍होंने इस मैच में 222 रन बनाए. नाथन एस्‍टल के रूप में कीवी टीम को आखिरी झटका लगा और 550 रन के लक्ष्‍य के जवाब में कीवी टीम 451 रन ही बना की और 98 रन से मुकाबला गंवा दिया.

