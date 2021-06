आज ही के दिन शुरू हुआ था पुरुषों का वनडे वर्ल्ड कप, लेकिन महिलाएं इस मामले में आगे

नई दिल्ली. क्रिकेट की शुरुआत 1877 को हुई. लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने में लंबा समय लग गया. पुरुषों का पहला वनडे वर्ल्ड कप आज ही के दिन यानी 7 जून 1975 को शुरू हुआ था. 8 टीमें उतरी थीं. लेकिन यह बात कम लोगों को मालूम है कि पुरुषों के वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले महिलाओं का वर्ल्ड कप हो चुका था. महिलाओं का पहला वनडे वर्ल्ड कप जून 1973 में खेला गया था. ऐसे में वर्ल्ड कप की बात करें तो शुरुआत महिलाओं से हुई.



पुरुषों का पहला वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया. कुल 8 टीमें उतरीं और 15 मुकाबले खेले गए. फाइनल में विंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर खिताब जीता. यह वर्ल्ड कप 60 ओवरों का खेला गया था. विंडीज ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 291 रन बनाए. क्लाइव लॉयड ने शानदार 102 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 58.4 ओवर में 274 रन बनाकर आउट हाे गई. इयान चैपल ने 62 रन बनाए.



#OnThisDay in 1975, the inaugural men’s @cricketworldcup kicked off 🏏