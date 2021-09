On this Day: 13 साल पहले आज के दिन भारत ने बॉल आउट में दी थी पाकिस्तान को मात

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने 13 साल पहले आज ही के दिन टीम इंडिया ने विश्व कप में पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ रोमांचक अंदाज में अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा था. 20 ओवर के बाद दोनों पक्षों ने समान स्कोर किया. रोमाचंक बॉल आउट के बाद मैच का फैसला किया गया. यह घटना 2007 में टी 20 विश्व कप (T20 World Cup 2007) के उद्घाटन संस्करण में हुई थी, लेकिन यह कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच सबसे यादगार मैच में से एक है. टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को 141 ​​रनों के स्कोर पर रोक दिया. हालांकि, गेंदबाजी विभाग ने उम्मीदों को जिंदा रखा और पाकिस्तान को भी इतने रनों के स्कोर पर सीमित कर दिया.

इसके बाद इस मैच का फैसला फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट की तर्ज पर बॉल आउट के जरिये हुआ. बॉल आउट में दोनों टीमों को विकेट को निशाना बनाने का मौका दिया गया, जिसमें बल्लेबाज नहीं थे. भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा ने सटीक निशाना लगाया. वहीं, पाकिस्तान के यासिर अराफक, उमर गुल और शाहिद अफरीदी ने मौका गंवाया. भारत 3-0 के अंतर से इस मैच को जीत गया.

#OnThisDay in 2007, India v Pakistan at #WT20 ended with scores level, and India won a bowl-out 3-0 in a thrilling tie in Durban! pic.twitter.com/dXf27ruAm8

— ICC (@ICC) September 14, 2017