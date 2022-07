मुरलीधरन ने प्रज्ञान ओझा को आउट किया और इतिहास रचकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा था अलविदा

नई दिल्ली. श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के 50 वर्षीय पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) के बारे में कौन नहीं जानता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें अन्य गेंदबाजों द्वारा तोड़ पाना काफी मुश्किल काम है. मुरलीधरन ने आज ही के दिन 22 जुलाई साल 2010 में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच साल 2010 में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गाले में 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच खेला गया. इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को 10 विकेट से जीत मिली.

मैच के दौरान दिग्गज स्पिनर मुरलीधरन अपने चरम पर नजर आए. उन्होंने टीम के लिए पहली पारी में 17 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 63 रन खर्च कर सर्वाधिक पांच सफलता प्राप्त की. वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 44.4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 128 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए. उनके आखिरी शिकार प्रज्ञान ओझा रहे. इस विकेट के साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने का भी कारनामा किया.

On this day in 2010, Sri Lanka’s Muttiah Muralitharan retired from the longest format of the game, finishing with 800 Test wickets 🙌 pic.twitter.com/xw17urNuKc

