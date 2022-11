VIDEO: एक तारीख...जो बन गई यादगार, जब क्रिकेट के 'भगवान' सचिन तेंदुलकर के साथ रोया पूरा देश

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट में 16 नवंबर का दिन बेहद खास है..ये वो तारीख है, जब देश में क्रिकेट को चाहने वाले हर फैन की आखें जरूर नम हुई होंगी. क्योंकि इसी दिन क्रिकेट के भगवान, लोगों के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 24 बरस लंबा इंटरनेशनल करियर खत्म हुआ. सचिन का इंटरनेशनल क्रिकेट में यह आखिरी दिन था और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम उनकी विदाई का गवाह बना. सचिन का इंटरनेशनल करियर जीत के साथ ही खत्म हुआ. तब भारत ने वेस्टइंडीज को सिर्फ 3 दिन में पारी के अंतर से हरा दिया था. इस टेस्ट में सचिन को एक बार ही बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने 75 रन की पारी खेली.

सचिन ने अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच के बाद जो कहा, उसे जिसने जहां भी सुना, वो कुछदेर के लिए भावुक जरूर हुआ. फिर चाहें वानखेड़े स्टेडियम में बैठे दर्शक हों या टीवी पर उनकी बातें सुन रहे फैंस. सब सचिन के साथ रोए. सबकी आंखों में नमी थी. बीसीसीआई ने भी सचिन के इंटरनेशनल क्रिकेट के आखिरी दिन से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. इसमें सचिन की वो स्पीच है, जो उन्होंने अपने आखिरी मैच के बाद वानखेड़े स्टेडियम में दी थी.

On this day in 2013, the Master Blaster @sachin_rt bid adieu to international cricket.

Relive his emotional speech that moved everyone, here – https://t.co/bAVfiAEcaP #Legend #SRT pic.twitter.com/hhtwWfzExs

— BCCI (@BCCI) November 16, 2018