On This Day: 7 रन और हैट्रिक समेत 6 विकेट, 2 साल पहले दीपक चाहर ने ढाया था कहर

नई दिल्ली. नवंबर 2019 से पहले, दाएं हाथ के मीडियम पेसर दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं किया था कि दुनिया उन्हें पहचाने. हालांकि, एक मैच में शानदार प्रदर्शन के दम पर वो रातों-रात भारतीय क्रिकेट के स्टार बन गए थे. नवंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर में तीन टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया था और इसी मैच में चाहर ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षऱों में दर्ज करा लिया था. चाहर ने मैच में 20 गेंद में ही बांग्लादेश की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी.

उन्होंने 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे. तब अंतरराष्ट्रीय टी20 में यह किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. हालांकि, नाइजीरिया के पीटर अहो ने चाहर का यह रिकॉर्ड पिछले महीने ही तोड़ा है. अहो ने सियारा लियोन के खिलाफ 3.4 ओवर में 5 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

चाहर ने मैच में 6 विकेट लेने के दौरान हैट्रिक भी ली थी और वो इस फॉर्मेट में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय बने थे. चाहर का यह प्रदर्शन इसलिए भी अहम था. क्योंकि नागपुर में हुए तीसरे टी20 से पहले सीरीज 1-1 से बराबर थी. सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए भारत को हर हाल में आखिरी मुकाबला जीतना था. ऐसे में चाहर की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 2-1 से सीरीज में शिकस्त दी. चाहर ने सीरीज में कुल 8 विकेट लिए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था.

#OnThisDay in 2019@deepak_chahar9 went berserk with the ball & scalped 6⃣ wickets, conceding just 7 runs. 👏 👏

His heroics also included a hat-trick – first for a #TeamIndia bowler in T20Is (Men’s). 👍 👍

