भारत के खिलाफ 4 गेंद पर 4 विकेट लिए और जड़ा शतक, फिर भी देश के लिए नहीं खेल पाया

On This Day In Cricket: केवन जेम्स नाम के इंग्लिश क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ 1996 में एक अभ्यास मैच में लगातार 4 विकेट लेने के बाद शतक भी ठोका था. (File Photo)

On This Day in Cricket: क्रिकेट इतिहास में एक जुलाई का दिन खास है. इसी दिन 1996 में भारत के खिलाफ अनचाहा रिकॉर्ड बना था. हैंपशर की ओर से खेलने वाले केवन जेम्स ने भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में पहले 4 गेंद में 4 विकेट झटके और फिर 103 रन की पारी खेली थी. हालांकि, वो इंग्लैंड के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए. News18Hindi

Last Updated : July 01, 2021, 06:57 IST Share this:









नई दिल्ली. क्रिकेट इतिहास में एक जुलाई का दिन खास (On This Day In Cricket) है. इस दिन भारत के खिलाफ केवन जेम्स (Kevan James) नाम के इंग्लिश खिलाड़ी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जिसे भारतीय फैंस याद नहीं रखना चाहेंगे. ये रिकॉर्ड 1996 में बना था. उस साल भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी. इस टूर पर भारत ने हैंपशर के खिलाफ तीन दिवसीय मैच खेला था. ये मैच 29 जून से 1 जुलाई तक साउथैम्पटन में खेला गया था. इसी मैच में जेम्स ने भारत के खिलाफ न सिर्फ गेंद से, बल्कि बल्ले से भी कमाल दिखाया था. जेम्स ने लगातार 4 गेंद पर चार विकेट लेने के साथ ही मैच में शतक भी लगाया था.



फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ था, जब किसी खिलाड़ी ने चार गेंद पर चार विकेट लेने के साथ उसी मैच में शतक लगाया था.



हैंपशर ने इस अभ्यास मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. लेकिन काउंटी टीम को ये फैसला भारी पड़ गया. अजय जडेजा और विक्रम राठौर की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 192 रन जोड़ डाले. हालांकि, इन दोनों को जेम्स ने शतक नहीं पूरा करने दिया. जडेजा 91 और राठौर 95 रन बनाकर जेम्स का शिकार बने. इसके बाद तो भारतीय पारी बिल्कुल लड़खड़ा गई. जेम्स ने एक-एक कर चार गेंद पर चार भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी. सचिन तेंदुलकर(0), राहुल द्रविड़(0) और संजय मांजरेकर(0) बिना खाता खोले ही आउट हो गए. भारत ने 207 रन के स्कोर पर लगातार 4 विकेट गंवाए.



जेम्स ने सचिन, द्रविड़ और मांजरेकर को शून्य पर आउट किया

गनीमत रही कि सौरव गांगुली ने एक छोर संभाले रखा और अनिल कुंबले (59*) के साथ पार्टनरशिप करते हुए भारत का स्कोर 362 रन पर पहुंचाया. इसी स्कोर पर भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी. गांगुली ने 100 रन की नाबाद पारी खेली. जेम्स ने 74 रन देकर पांच विकेट झटके. गेंदबाजी के बाद हैंपशर के इस खिलाड़ी ने बल्ले से भी खूब धमाल मचाया. हैंपशर के दो विकेट 50 रन के भीतर ही गिर गए थे. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे जेम्स ने जेसन लैनी के साथ बड़ी पार्टनरशिप की. दोनों ने मैच में शतक ठोके.



जेम्स को इंग्लैंड की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिला

लैनी 100 रन बनाकर आउट हुए तो जेम्स ने 103 रन बनाए. हालांकि, भारत के खिलाफ इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद भी बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर को कभी भी इंग्लैंड की ओर से खेलने का मौका ही नहीं मिला. जेम्स ने 225 फर्स्ट क्लास मैच में 30 से ज्यादा की औसत से 8526 रन बनाए. उन्होंने 10 शतक और 42 अर्धशतक लगाए. लिस्ट-ए के 254 मैच में भी 2459 रन बनाने के साथ 247 विकेट हासिल किए.