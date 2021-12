टीम इंडिया ने किया 2 बड़ा कारनामा, साउथ अफ्रीका पर मिली बड़ी जीत, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया बदला

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) के लिए विदेश में मिली कुछ जीत खास रही हैं. इसमें से 2 जीत तो आज ही के दिन यानी 29 दिसंबर को (On This Day) आई थीं. वे भी दो अलग-अलग देशों में. यह जीत इसलिए भी अहम रही, क्योंकि टीम ने बड़ी हार के बाद वापसी की थी. टीम ने एक मैच में साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) को तो दूसरे में ऑस्ट्रेलिया को (India vs Australia) हराया था. टीम ने डरबन से लेकर मेलबर्न तक में जीत दर्ज की. आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह जीत खास क्यों रही.

पहले बात 2010 के भारत के साउथ अफ्रीका दौरे की. सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में एमएस धोनी (MS Dhoni) के नेतृत्व में टीम इंडिया को पारी से बड़ी हार मिली. ऐसे में कहा जाने लगा कि टीम तीन मैचों की सीरीज बुरी तरह से हार जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. डबरन में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया हालांकि अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी. टीम पहली पारी में सिर्फ 208 रन बना सकी. लेकिन गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 131 रन पर समेट दिया. ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने 4 विकेट झटके.

वीवीएस लक्ष्मण ने खेली मैराथन पारी

दूसरी पारी में वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने शानदार पारी खेलकर टीम को संभाला. भारतीय टीम दूसरी पारी में सिर्फ 228 रन बना सकी. लक्ष्मण ने 171 गेंद पर 96 रन बनाए. उन्होंने 12 चौके जड़े. टीम ने 141 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन लक्ष्मण ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ स्कोर 200 के पार पहुंचाया. इसके तरह से साउथ अफ्रीका को 303 रन का लक्ष्य मिला. लेकिन टीम सिर्फ 215 रन बना सकी. इस तरह से टीम इंडिया ने यह टेस्ट 87 रन से जीत लिया. इसके बाद खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा. सीरीज 1-1 से बराबर रही थी.

36 रन पर ऑलआउट, फिर दी मात

अब बात दिसंबर 2020 की. एडिलेड में खेले गए डे-नाइट टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 रन बना सकी थी. यह उसका टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर था. इसके बाद कहा जाने लगा किा टीम 4 मैचों की सीरीज आसानी से हार जाएगी. लेकिन टीम ने मेबलर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी की. ऑस्ट्रेलिया के 195 रन के जवाब में टीम ने पहली पारी में 326 रन बनाए. कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने शानदार शतक लगाया.

सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया

पहली पारी में पिछड़ने के बाद कंगारू टीम दूसरी पारी में भी कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकी. दूसरी पारी में टीम सिर्फ 200 रन बना सकी. मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 3 विकेट झटके. इस तरह से भारत को 70 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस तरह से टीम ने यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम किया था. इस बाद टीम सीरीज भी 2-1 से जीतने में सफल रही. भारतीय टीम लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही थी. अब तक अन्य कोई एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है.

