On This Day: कपिल देव ने दिलाया था पहला वर्ल्ड कप, सिर्फ 18 जीत के साथ खिताब पर किया कब्जा

On This Day: कपिल देव ने वनडे करियर का मात्र एक शतक इसी वर्ल्ड कप में लगाया था. (Kapil dev Instagram)

On This Day: टीम इंडिया (Team India) ने 25 जून 1983 को इतिहास रचा था. वनडे वर्ल्ड कप (World Cup) के फाइनल में टीम ने दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज (Indis vs west Indies) को 43 रन से हराया था. फाइनल में मिली जीत टीम इंडिया की वनडे इतिहास की सिर्फ 18वीं जीत थी. News18Hindi

नई दिल्ली. कपिल देव (Kapil Dev) के नेतृत्व में टीम इंडिया (Team India) ने आज ही के दिन (On This Day) 25 जून 1983 को इतिहास रचा था. वनडे वर्ल्ड कप (Wolrd Cup) के फाइनल में टीम ने वेस्टइंडीज (India vs West Indies) को 43 रन से हराया था. यह उस समय का सबसे बड़ा उलटफेर था. टीम ने पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट का कोई खिताब जीता था. विंडीज दो बार की पूर्व चैंपियन थी.



60 ओवर के फाइनल में टीम इंडिया टॉस हारकर पहले खेलते हुए सिर्फ 183 रन बनाए थे. सुनील गावसकर 2 ही रन बना सके थे. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. इसके अलावा संदीप पाटिल ने 27 और मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन का योगदान दिया था. टीम ने 130 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे. मदन लाल ने 17 और सैयद किरमानी ने 14 रन बनाकर स्कोर 180 के पार पहुंचाया. टीम 54.4 ओवर में 183 रन पर सिमट गई. एंडी रॉबर्ट्स ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए थे.



कपिल ने पकड़ा था विव रिचर्ड्स का यादगार कैच



लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने पहला विकेट जल्दी खो दिया था. लेकिन विव रिचर्ड्स ने 28 गेंद पर 7 चौके की मदद से 33 रन बनाकर टीम इंडिया पर दबाव बनाया था. लेकिन मदन लाल की गेंद पर रिचर्ड्स ने शाॅट खेला. कपिल देव ने लंबी दूरी तय करते हुए उनका यादगार कैच पकड़ा था, जो आज भी सभी फैंस को याद है. इसके बाद विंडीज की टीम लड़खड़ा गई. पूरी टीम 52 ओवर में 140 रन बनाकर सिमट गई. मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल ने तीन-तीन विकेट लिए. बलविंदर सिंह संधू को भी दो विकेट मिले. इससे पहले 1975 और 1979 दोनों साल का खिताब वेस्टइंडीज ने ही जीता था.



कपिल ने खेली थी यादगार पारी



फाइनल से पहले लीग मुकाबले में कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रन की पारी खेली थी. 17 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद उन्हाेंने 138 गेंद पर 16 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 175 रन बनाए. इसकी बदौलत टीम ने 8 विकेट पर 266 रन बनाए थे. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 57 ओवर में 235 रन बनाकर आउट हो गई थी. वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को मिली जीत उसकी वनडे इतिहास की सिर्फ 18वीं जीत थी. 48 में से 30 मैच में टीम को हार मिली थी.