नई दिल्ली. आईपीएल 2023 के बाद एक और टी20 लीग खेली जा रही. जहां चौके-छक्कों की बारिश के साथ ही गेंदबाज भी अपना दम दिखा रहे. यहां बात हो रही है तमिलनाडु प्रीमियर लीग की. एक दिन पहले इस लीग में नेल्लई रॉयल किंग्स और आईड्रीम तिरुपुर तमिजंस के बीच मैच खेला गया, जिसे 10 गेंद रहते तिरुपुर ने 7 विकेट से जीत लिया. मैच में तिरुपुर तमिजंस के एक गेंदबाज ने कमाल की बॉलिंग की और 5 विकेट झटके. TNPL के इस सीजन में पहली बार किसी गेंदबाज ने 5 विकेट लेने का कारनामा किया. इस गेंदबाज की कहर बरपाती गेंदों के आगे नेल्लई रॉयल किंग्स का कोई बल्लेबाज नहीं टिक पाया और पूरी टीम 18.2 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और स्कोरबोर्ड पर 124 रन ही जोड़ पाई.

तिरुपुर तमिजंस के लिए 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम पी भुवनेश्वरन है. उन्होंने महज 20 गेंद में नेल्लई रॉयल किंग्स की आधी टीम साफ कर दी. भुवनेश्वरन ने 20 में से 16 गेंद डॉट फेंकी और कुल 17 रन दिए. मैच में पहले बैटिंग करते हुए नेल्लई रॉयल किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और पावरप्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए थे. इसमें से तीन विकेट अकेले भुवनेश्वरन ने लिए. इसके बाद 29 साल के इस तेज गेंदबाज ने आखिरी 2 विकेट निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए.

Raise your hands for this TNPL’s first 5-fer! Bhuvaneswaran writes himself into the record books! 👏 #TNPLonFanCode pic.twitter.com/ofGrB7tZYa

— FanCode (@FanCode) June 20, 2023