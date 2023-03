नई दिल्‍ली. अफगानिस्तान ने यूएई में पाकिस्तान को दूसरे टी20 में 7 विकेट से रौंदकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. पहला मैच अफगानियों ने 6 विकेट से जीता था. यह किसी भी फॉर्मेट में अफगानिस्‍तान की पाकिस्‍तान पर पहली जीत थी. नामचीन खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली पाकिस्‍तान टीम के शर्मसार होने का सिलसिला यहीं नहीं थमा. उसके एक बैटर ने इस मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो टी20 में पहले कभी नहीं बना था.

अफगानिस्‍तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के बैटर अब्दुल्ला शफीक टी20 इंटरनेशनल में लगातार चौथी बार खाता खोले बिना आउट हो गए. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए अब्दुल्ला को फजलहक फारूकी ने पहली ही गेंद पर आउट कर दिया. इसके साथ ही अब्दुला शफीक टी20 के ऐसे पहले बैटर बन गए जो लगातार चौथी मर्तबा बगैर रन बनाए आउट हुए. सीरीज के पहले मैच में अब्दुल्ला शफीक 2 गेंद खेलने के बाद जीरो पर आउट हुए थे.

