T20 WC: अफगानिस्तान को हराने के बाद शोएब मलिक ने शाहिद अफरीदी को किया सैल्यूट- VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के दौरान अपने रंग में नजर आ रही हैं. ग्रुप 2 का हिस्सा पाकिस्तान टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में अबतक 3 मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की हैं. इन तीन जीत के साथ टीम टी20 वर्ल्ड कप अंकतालिका में ग्रुप 2 में 6 अंक और +0.638 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर बनी हुई है. पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में भारत को 10 विकेट से मात दी. इसके बाद न्यूजीलैंड को 5 विकेट और फिर हाल ही में अफगानिस्तान को भी 5 विकेट से हराया. ‘मेन इन ग्रीन’ इस मेगा इवेंट में अबतक नाबाद रहे, उन्होंने लगातार तीन गेम जीते. अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक (Shoaib Malik) मस्ती के मूड में दिखे.

जहां तक ​​टी20 विश्व कप 2021 सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाई करने की बात है तो पाकिस्तान के पास पहले से अपने कदम बढ़ा चुकी है. इस मैच को देखने के लिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) भी स्टेडियम में मौजूद थे. अफरीदी स्टैंड्स में बैठकर अपनी टीम को चियर कर रहे थे. मैच खत्म होने के बाद शोएब मलिक मस्ती के मूड में नजर आए और शाहिद अफरीदी के साथ मस्ती की. मैदान से स्टैंड में मौजूद 39 वर्षीय पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी टीम की जमकर हौसला अफजाई की.

PAK vs AFG: मोहम्मद नबी से पत्रकार का सवाल-घर लौटने पर तालिबान का डर तो नहीं, कप्तान ने की बोलती बंद

शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक हैं, खासकर सीमित ओवरों के क्रिकेट में. हालांकि उन्होंने आखिरी बार 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था, लेकिन उन्होंने दुनियाभर के टी20 टूर्नामेंटों में वह अब भी खेलते हैं. इस बीच शोएब मलिक ने मैच खत्म होने के बाद शाहिद अफरीदी को सैल्यूट किया. मलिक ने 2 मैचों में 45 की औसत और 128.57 के स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए हैं. भले ही उन्होंने बहुत अधिक रन नहीं बनाए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बल्लेबाजी इकाई में स्थिरता लाई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में वह 26 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन से आगे जाने में मदद की.

Moment of the Day

Shoaib Malik comes and Salute to Superstar Shahid Afridi

Malik: mere murshad #PakvsAfg #T20WorldCup21#shoaibmalik #shahidafridi pic.twitter.com/JLoWLVYxId

