T20 WC: आसिफ अली के 'गनशॉट' एक्शन की अफगान राजदूत ने की आलोचना, बताया- शर्मनाक

नई दिल्ली. पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अली (Asif Ali) पिछले दो दिनों से शुक्रवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान (Afghanistan vs Pakistan) के बीच खेले गए मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए तारीफ बटोर रहे हैं. इस मैच के आखिरी पलों में आसिफ अली ने चार छक्कों की मदद से पाकिस्तानी टीम को जीत दिला दिलाई थी. इसके बाद से ट्विटर पर आसिफ की परफॉर्मेंस की चर्चा जारी है, लेकिन पिछले शनिवार को श्रीलंका में अफगानिस्तान के राजदूत एम अशरफ हैदरी ने आसिफ अली की आलोचना की थी. आसिफ अली ने इस मैच के दौरान एक मौके पर अपने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा था. उनके इसी एक्शन पर अफगानिस्तान के राजदूत ने आपत्ति दर्ज की है.

आसिफ अली के एक्शन की आलोचना करते हुए एम अशरफ हैदरी ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ”पाकिस्तान के प्रमुख खिलाड़ी आसिफ अली द्वारा अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को बंदूक के रूप में अपना बल्ला दिखाते हुए आक्रामकता का शर्मनाक कृत्य, जिसने उन्हें और उनकी टीम को कड़ी चुनौती दी. सबसे बढ़कर खेल, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मित्रता और शांति से जुड़ा है. युद्ध का भी समय आएगा.”

T20 World Cup 2021: IND vs NZ मैच से पहले न्‍यूजीलैंड खेमे से आई बड़ी खबर, भारत की बढ़ी चिंता

एक अन्य ट्विटर यूजर पारायन पयाज ने लिखा, ”आसिफ अली आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए.” हालांकि, इस आलोचना से पहले ही आसिफ अली के गनशॉट एक्शन की तस्वीर वायरल हो रही थी. लेकिन हैदरी की आलोचना के बाद यह तस्वीर विवाद का विषय बन गई है. इसके लिए कुछ लोगों ने आसिफ अली की आलोचना की है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस आलोचना को अनावश्यक बताया है.

Shame on you @AasifAli2018 pakistan is terrorist factory https://t.co/HjuXOisqF9

— Paryan Payez (@FaroKha74738656) October 30, 2021