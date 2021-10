PAK vs AFG: पहले स्टेडियम में घुसने के लिए मारामारी...फिर लात-घूंसों की बारिश; वीडियो में देखें बवाल

नई दिल्ली. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हाई वोल्टेज मुकाबला (PAK vs AFG T20 World Cup 2021) खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में जीत-हार को लेकर जितना जोश और जुनून खिलाड़ियों में नजर आया. उससे कहीं ज्यादा दोनों देशों के फैंस उत्साहित दिखे. इसकी शुरुआत स्टेडियम में घुसने से हुई. अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला तो शुक्रवार शाम 7:30 बजे से था. लेकिन दोपहर से ही दोनों देशों के फैंस का स्टेडियम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. लेकिन मारामारी तब शुरू हुई, जब कुछ फैंस ने बिना टिकट के स्टेडियम में घुसने की कोशिश (Pakistan Afghanistan fans Scuffle In Dubai Stadium) की. इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें फैंस का हुजूम सुरक्षा इंतजामों को धता बताकर स्टेडियम में घुस गया.

ऐसे भी कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए हर तरह के जतन करते नजर आए. कोई स्टेडियम की छत से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो किसी ने धक्का-मुक्की का सहारा लिया. इस चक्कर में दूर-दूर से इस मैच को टिकट लेकर देखने आए फैंस भी स्टेडियम में नहीं घुस पाए. लंदन से आए पाकिस्तान के ऐसे ही एक फैन ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि मैं टिकट होने के बावजूद स्टेडियम में नहीं घुस पाया. क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ गए थे कि सुरक्षाकर्मियों ने गेट ही बंद कर दिए. बिना टिकट लोग स्टेडियम के गेट के ऊपर चढ़कर अंदर घुस गए और हम बाहर ही रह गए.

दोनों देशों के फैंस के बीच स्टेडियम में मारपीट हुई

जो हाल स्टेडियम के बाहर था. कुछ ऐसा ही नजारा भीतर भी था. जैसे-जैसे मैच नतीजे की तरफ बढ़ा. दोनों देशों के फैंस का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया. अपनी-अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के चक्कर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस आपस में ही लड़ने लगे. दोनों देशों के फैंस ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों की बारिश कर दी. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कैसे मैच के दौरान फैंस के बीच जमकर मारपीट हुई. जैसे-तैसे सुरक्षाकर्मियों ने फैंस को अलग-थलग किया. एक फैन तो पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद पिच पर पहुंच गया. उसे पकड़ने में सुरक्षाकर्मियों के पसीने छूट गए.

Afghan crowd is desperate to watch match many are arrested by police they were trying to enter stadium without ticket #afg #pak #PakvsAfg pic.twitter.com/d0bR78vqBA

— Qamber Zaidi (@qamber_official) October 29, 2021