PAK vs AUS T20 World Cup: बाबर आजम ने हार के बाद लगाई पाकिस्तान टीम की क्लास, कहा- अगर किसी ने किया ऐसा तो...

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल से पहले तक पाकिस्तान ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल (PAK vs AUS T20 World Cup) में उसके विजय अभियान पर ब्रेक लगा दिया और पाकिस्तान का टी20 विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया. हालांकि, इसके बाद भी कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का हौसला नहीं टूटा. मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में उनकी स्पीच से यह बात साबित भी हो गई. उन्होंने किसी एक खिलाड़ी पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा और साथी खिलाड़ियों को भी ऐसा नहीं करने की हिदायत दी. इसका एक वीडियो पीसीबी (PCB) ने ट्विटर शेयर किया है.

आजम जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उनके चेहरे पर भी मायूसी थी. लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. पाकिस्तान के कप्तान ने कहा- “दुख हम सबको है, हमने क्या गलत किया, कहां चूक हुई, यह कोई एक-दूसरे को नहीं बताएगा, क्योंकि यह सब जानते हैं. उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि कोई किसी से यह नहीं कहेगा कि इसकी गलती या उसकी खामी से हम हारे. हमें एक यूनिट के तौर पर अपनी एकता को बनाए रखना है. पूरी टीम खराब खेली. इसलिए कोई किसी पर छींटाकशी या उंगली नहीं उठाएगा.”

हमने जो यूनिट तैयार की है, वो टूटने ना पाए: बाबर

बाबर यहीं नहीं रूके. उन्होंने आगे कहा,”हां, हम हार गए हैं. लेकिन कोई बात नहीं. हम इस हार से सबक लेंगे और यहां की गलतियों को आगे होने वाली सीरीज और टूर्नामेंट में नहीं दोहराएंगे. सभी को एक बात ध्यान रखनी है, ये जोड़ जो हमने बनाया है, वो टूटने ना पाए. एक हार से हमारी यूनिट टूटनी नहीं चाहिए. हम सभी ने अपनी भूमिका को निभाया है, परिवार जैसा माहौल तैयार किया है. एक नतीजे से इस पर आंच नहीं आनी चाहिए. नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है. इसके बाद नतीजे अपने आप आने लगेंगे.”

Babar Azam, Saqlain Mushtaq and Matthew Hayden are proud of their side despite a five-wicket defeat in #T20WorldCup semi-final. pic.twitter.com/kAem5PrWjj

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 11, 2021