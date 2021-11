Controversy: डेविड वॉर्नर ने 2 टप्पे वाली गेंद पर मारा छक्का, गंभीर ने शर्मनाक तो लैंगर ने अविश्वसनीय बताया, देखें: VIDEO

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले (PAK vs AUS T20 World Cup) में 2 टप्पे वाली गेंद पर छक्का लगाने के बाद डेविड वॉर्नर (David Warner Controversial Six) की लगातार आलोचना हो रही थी. उनकी इस हरकत को खेल भावना के विपरीत बताया जा रहा था. पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने भी इसे शर्मनाक बताया था. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langar) खुलकर वॉर्नर के समर्थन में आ गए. उन्होंने वॉर्नर के इस शॉट को ‘अविश्वसनीय’ करार दिया.

लैंगर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वॉर्नर के छक्के को लेकर कहा, “मैंने क्रिकेट के खेल में जो शानदार चीजें देखीं हैं, उनमें से यह एक है. मुझे नहीं लगता कि किसी में भी ऐसा करने की प्रवृत्ति होगी. ज्यादातर खिलाड़ियों की इस गेंद पर शॉट खेलना है या नहीं, इसे लेकर सोच साफ नहीं होती. क्योंकि यह नो-बॉल थी. उस पर ऐसा शॉट खेलना वाकई अविश्वसनीय था और इसके बाद वो (वॉर्नर) स्पिनर शादाब खान के खिलाफ कैच आउट होकर चले गए. लेकिन रीप्ले में दिखा कि गेंद उनके बल्ले से लगी ही नहीं थी. इसलिए कोई भी अगर सोचता है कि ये खेल भावना के विपरीत है तो ये (वॉर्नर का विकेट) शायद इसे बराबर करता है.”

