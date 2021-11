PAK vs BAN: पाकिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट वर्नोन फिलेंडर ने हिदी में दी विदाई स्पीच, देखें मजेदार वीडियो

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था. इसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट वर्नोन फिलेंडर (Vernon Philander) के रोल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. वो बांग्लादेश दौरे पर भी पाकिस्तान टीम के साथ थे. लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले तेजी से सामने आने के बाद वो बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम टेस्ट (PAK vs BAN 1st Test) के बीच में ही अपने देश लौट गए. क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद कई देशों ने साउथ अफ्रीका की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है. ऐसे में फिलैंडर टीम को बीच दौरे में ही छोड़कर वतन लौट गए.

इससे पहले, फिलेंडर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के साथ अपने कार्यकाल को लेकर बात की. उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जो विदाई स्पीच दी, उसमें कुछ बातें हिंदी में कही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसका एक वीडियो शेयर किया है. इसमें फिलेंडर ने पाकिस्तान के खिलाड़ियो का शुक्रिया अदा किया, तो उनकी बात सुनकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

फिलेंडर की मजेदार विदाई स्पीच

फिलेंडर ने अपनी विदाई स्पीच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कहा, “आप सभी के साथ काम करना शानदार अनुभव रहा. मुझे विश्वास है कि आप भविष्य और बेहतर करोगे और टीम के रूप में भी पाकिस्तान का प्रदर्शन निखरेगा और मैं वापस आऊंगा. आप शानदार टीम हो, आपके पास टैलेंट है, लेकिन यहां से आपको और ऊपर जाना है.” इस टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो हीरो हैं. उन्हें देश के युवा खिलाड़ी देख रहे हैं. ऐसे में उन्हें खेल के स्तर को ऊंचा रखना होगा.

इस दौरान उन्होंने हिंदी में जब कहा- आप सभी का शुक्रिया, तो यह सुनकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी लोगों की हंसी फूट पड़ी.

Thank you so much to very special bunch of guys. I have really enjoyed working with all of you. I got to know you all a whole lot better and i will be back. Good luck with the rest of the tour and keep building on the great work that you all have been doing🙌🙌🙏 Love VDP https://t.co/KpdEWH0563

— Vernon Philander (@VDP_24) November 29, 2021