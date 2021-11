PAK vs BAN: शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड टूटा, 219 KPH की रफ्तार से पाकिस्तानी गेंदबाज ने फेंकी गेंद !

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू वेड का कैच छोड़ने के कारण पाकिस्तान में विलेन बने हसन अली (Hasan Ali) बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में हीरो साबित (BAN vs PAK T20) हुए. उन्होंने मैच में 22 रन देकर 3 विकेट लिए. इस मैच के दौरान हसन ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar Fastest Ball) की सबसे तेज गेंद का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. अख्तर ने 2003 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. लेकिन हसन ने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में हुए पहले टी20 में बांग्लादेशी बल्लेबाज नजमुल हुसैन शन्टो का स्वागत क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 219 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार वाली गेंद से किया. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

एकबारगी तो फैंस भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई गेंद की रफ्तार से हैरान रह गए. हालांकि, बाद में यह साफ हुआ कि स्पीड गन की खराबी के कारण ऐसा हुआ था. फैंस भी स्पीड गन की गलती को समझ गए और मजेदार रिएक्शन दिए.

@RealHa55an breaks @shoaib100mph record by bowling a 219kph delivery @BCBtigers what’s up with that ball speed radar.

Some serious pace in Hasan Ali’s first over. #BANvPAK#Hassan Ali pic.twitter.com/RtW5PSEolG

