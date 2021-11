PAK vs BAN: महमूदुल्लाह का ‘ड्रीम ओवर’ भी नहीं रोक सका पाकिस्तान का विजयरथ, जानें कहां रह गई चूक

नई दिल्ली. पाकिस्तान ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश (Pakistan vs Bangladesh) को पांच विकेट से हराकर ढाका में सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की. 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम आसान जीत की ओर बढ़ रही थी और फिर तीन विकेट गंवा बैठी, क्योंकि बांग्लादेश के कप्तान महमुदुल्लाह (Mahmudullah) ने लगभग चमत्कार ही कर दिया था. लेकिन मैच को मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) के एक विवादास्पद पुल आउट के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने आखिरकार आखिरी गेंद पर विजयी रन बनाए. आखिरी गेंद पर दो रनों की जरूरत थी. नवाज को महमूदुल्लाह ने बोल्ड कर दिया, लेकिन आखिरी समय में पाकिस्तान के बल्लेबाज ने पुल आउट कर लिया. जैसे ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई, अंपायरों ने इसे डेड बॉल करार दिया.

इस मैच में महमूदुल्लाह के पास डेड बॉल वाले ड्रामे के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े पाकिस्तानी बल्लेबाज खुशदिल शाह (Khushdil Shah) की मांकडिंग करने का मौका था, लेकिन उन्होंने खेल भावना का सम्मान करते हुए ऐसा नहीं किया. हालांकि, बहुत से लोग इसे महमूदुल्ला की गलती या बेवकूफी बता रहे हैं. लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसे खेल भावना का सम्मान बताया जा रहा है. दरअसल, आईपीएल 2019 के दौरान जब रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को मांकड किया था, तब खेल भावना को लेकर काफी सवाल उठे थे. क्रिकेट जगत और फैन्स दो गुटों में बंट गए थे.

BAN vs PAK: पाकिस्तान ने ‘बेईमानी’ से जीता अंतिम टी20 मैच! VIDEO में देखें लास्ट बॉल का ड्रामा

आईसीसी के नियम 42.14 में शुरुआती तौर पर कहा गया था, ‘गेंदबाज को, जब वह गेंद नहीं फेंकी हो और अपनी आम डिलीवरी के लिए स्विंग पूरा ना किया हो तब वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को रन आउट कर सकता है.’ साल 2017 में नया नियम आया जिसके बाद गेंदबाज को गेंद फेंकने का पूरी तरह अनुमान लगाने के बाद भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को आउट करने का हक होता है.’ ऐसा ही मौका मैच के दौरान महमूदुल्लाह को मिला, अगर वह इस मौके का फायदा उठा लेते तो मैच बांग्लादेश की झोली में जा सकता था.

The last ball drama!!

Congratulations #Pakistan for the #PakWash and best wishes for #Bangladesh. Although Mahmudullah performed well, BCB has a lot to do for real progress.#BANvPAK #PAKvBAN #BrotherhoodWon pic.twitter.com/kWGEeSjW3W

— Nznn Ahmed (@na_nznn) November 22, 2021