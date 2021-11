PAK vs BAN: शाहीन अफरीदी ने छक्का खाने के बाद बल्लेबाज को मार दी थी गेंद, अब लगा बड़ा जुर्माना

कराची/दुबई. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) ने शनिवार को दूसरे टी20 के दौरान अफीफ हुसैन (Afif Hossain) पर एक थ्रो फेंकने के लिये बांग्लादेश के इस बल्लेबाज से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है. उन पर शनिवार को इसके लिये मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया. पाकिस्तान ने दूसरा टी20 मैच जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

हुसैन के शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) की गेंद पर छक्का लगाने के बाद यह पाकिस्तानी गेंदबाज अपना आपा खो बैठा था. अफरीदी ने बाद में फोलो थ्रू में गेंद लेकर इसे स्टंप की ओर फेंका, हालांकि, अफीफ हुसैन (Afif Hossain) उस समय अपनी क्रीज के अंदर ही थे. यह गेंद बल्लेबाज को लग गई और उन्हें देखने के लिये डॉक्टर को मैदान पर जाना पड़ा.

शाहीन अफरीदी ने बाद में माफी मांगी थी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें शाहीन मैच के बाद हुसैन की ओर जा रहे हैं और अपनी इस हरकत के लिये माफी मांग रहे थे. साथ ही उन्होंने मुस्कुराकर बांग्लादेशी बल्लेबाज को गले भी लगाया.

Gets hit for a 6 and Shaheen Shah loses his control next ball!

I get the aggression but this was unnecessary. It was good however that he went straight to apologize after this.#BANvPAK pic.twitter.com/PM5K9LZBiu

— Israr Ahmed Hashmi (@IamIsrarHashmi) November 20, 2021