VIDEO: पाकिस्तानी बल्लेबाज के करीब 9 फील्डर, एक बेहतरीन गेंद और इंग्लैंड का खेमा खुशी से झूम उठा

नई दिल्ली. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में (PAK vs ENG) अंतिम दिन सोमवार को 74 रन से हराया. इसी के साथ टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पाकिस्तान को 343 रन का लक्ष्य मिला था. जवाब में टीम 96.3 ओवर में 268 रन बनाकर पवेलियल लौट गई. सौद शकील ने सबसे अधिक 76 रन बनाए. दूसरी पारी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली राॅबिनसन और जेम्स एंडरसन को 4-4 विकेट मिले. इंग्लैंड ने पहली पारी में 657 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. 4 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा. जवाब में पाकिस्तान ने 579 रन बनाए थे. इंग्लिश टीम ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 264 रन बनाकर घोषित कर दी थी.

पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में संघर्ष जरूर किया. 96 ओवर के बाद स्कोर 9 विकेट पर 268 रन था. इस बीच खराब रोशनी के चलते मैच के रोके जाने का भी डर था. ऐसे में 97वां ओवर बाएं हाथ के स्पिनर जैक लीच डालने आए. कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाज नसीम शाह के करीब विकेटकीपर के साथ 8 और फील्डर लगा दिए. इस तरह नसीम के चारों ओर 9 खिलाड़ी दिख रहे थे.

The final wicket to fall.

Well played, @englandcricket#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/Rq3zFvPJSp

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 5, 2022