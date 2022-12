VIDEO: अबरार अहमद की बेजोड़ गुगली ने बेन स्टोक्स को किया हैरान, बस खुला रह गया मुंह

नई दिल्ली. पाकिस्तान के अबरार अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ड्रीम डेब्यू किया. ‘मिस्ट्री स्पिनर’ ने इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी इकाई को अपनी रहस्यमयी गेंदों से काफी परेशान किया. उनकी गेंदें इतनी खतरनाक थी कि बेन स्टोक्स भी हैरान रह गए. वह अपने टेस्ट पदार्पण के पहले सत्र में पांच विकेट लेने का दावा करने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बने. उन्होंने 114 रन देकर 7 विकेट लेने के चौंका देने वाले आंकड़े दिए. इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने के बाद अपनी पहली पारी में 281 रन पर आउट हो गया.

अबरार अहमद की अधिकांश विकेट लेने वाली डिलीवरी शानदार, लेकिन उसने जैक क्रॉली और बेन स्टोक्स को कुछ गुगली फेंकी, जो मुख्य आकर्षण रहीं. 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने टेस्ट मैच करियर की शुरुआत इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली के साथ पहले ओवर में की. पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले क्रॉली अबरार की गुगली में फंस गए. गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज के बल्ले और पैड के बीच बड़े गैप से निकली और स्टंप्स को चीरती हुई निकल गई.

अबरार ने लंच से पहले बेन डकेट, जो रूट, ओली पोप और हैरी ब्रूक के चार बैक-टू-बैक विकेट लेकर ऐतिहासिक पांच विकेट लेने का कारनामा पूरा किया. कप्तान स्टोक्स (30) और विल जैक्स (31) ने 61 रन जोड़े, लेकिन अबरार ने एक और शानदार गेंद फेंकी, जिससे स्टोक्स हैरान रह गए. गेंद लेग स्टंप के चारों ओर पिच हुई और स्टोक्स के बल्ले के पीछे से वुडवर्क को परेशान करने लगी. डिलीवरी की तारीफ स्टोक्स के चेहरे पर साफ झलक रही थी. इंग्लैंड के कप्तान को विश्वास नहीं हो रहा था कि गेंद को उनके बल्ले से बचने के लिए कितना टर्न लेना पड़ेगा. इस गेंद को खेलकर बेन स्टोक्स का मुंह खुला का खुला रह गया.

Reaction of Stokes on that bowl #PakvsEng2022 pic.twitter.com/fQn2S5AbpB

अबरार ने जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट और हैरी ब्रूक की बेशकीमती विकेट को लंच से पहला झटका. लंच के बाद बेन स्टोक्स और विल जैक्स को अपना शिकार बनाया. जैक अबरार की गेंद पर लेग बिफोर विकेट की चपेट में आ गए. अबरार ने पहले क्रॉली पर चार सीधे लेग ब्रेक फेंके. दाएं हाथ का बल्लेबाज पांचवीं गेंद पर बचाव के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गेंदबाज गुगली कर चुका था, जो बल्लेबाज के बल्ले और पैड से निकलकर स्टंप्स को चीरती हुई निकल गई.

What a ball to get your first Test wicket! 👏

Immediate impact by Abrar Ahmed 🎯#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/8tvnuGFzyo

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 9, 2022