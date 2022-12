नई दिल्‍ली: न्‍यूजीलैंड की टीम के पूर्व कप्‍तान ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्‍लैंड के टेस्‍ट कोच के रूप में नई जिम्‍मेदारी उठाते ही कमाल कर दिया. इंग्‍लैंड के कोच के रूप में वो अबतक इस टीम को नौ टेस्‍ट में से आठ में जीत दिला चुके हैं. मैकुलम ने सबसे बड़ा परिवर्तन इंग्‍लैंड की टीम की मानसिकता में किया. अब यह टीम टेस्‍ट में भी टी20 और वनडे के अंदाज में ही रन बनाती हुई नजर आती है. पाकिस्‍तान के खिलाफ कराची टेस्‍ट के दौरान मैकुलम कुछ ऐसा करने लगे जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

" isDesktop="true" id="5077633" >

मैच के दौरान एक एक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ब्रेंडन मैकुलम दर्शक दीर्घा के पास लगे ऊंचे से जाल पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मैकुलम को ऐसा क्‍यों करना पड़ा. आइये हम आपको इसके पीछे की वजह के बारे में बताते हैं.

Did you think there’s anything Brendon McCullum can’t do?

We had a shirt mishap trying to throw it over a fence…

BAZ TO THE RESCUE ‍♂️#PAKvENG pic.twitter.com/vxKDOOikwx

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) December 19, 2022