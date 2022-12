VIDEO: ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पाकिस्तानी दिग्गज के साथ आखिरी मैच में जो हुआ, जीवनभर नहीं भूल पाएंगे!

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान अजहर अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अलविदा कह दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ कराची में खेले जा रहे तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले ही उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी. अजहर पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं और जो उनको साथ करियर की आखिरी पारी में हुई वैसा किसी के भी साथ ना हो.

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कराची में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के तीसरे दिन अजहर अली बेहद निराश होकर वापस लौटे. अपने इंटरनेशनल करियर की आखिरी पारी में वह कुछ बेहतर यादों को लेकर जाना चाहते थे लेकिन अनुभव बेहद कड़वा रहा.

पहली पारी में अर्धशतक के करीब पहुंचकर चूके तो यहां वो खाता भी नहीं खोल पाए. इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर ने उनको ऐसा गच्चा दिया कि वो जीवनभर इसे याद रखेंगे.

The last innings of Azhar Ali!

15.6 Jack Leach to Azhar Ali, out Bowled!! *Oh dear! Azhar Ali b Jack Leach 0(4)*

Jack Leach to Azhar Ali, THATS OUT!! Bowled!! pic.twitter.com/ZFCth10B5D

— Roshan Abeysinghe (@RoshanCricket) December 19, 2022