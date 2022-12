नई दिल्‍ली: पाकिस्‍तान दौरे पर इंग्‍लैंड की टीम (Pakistan vs England) के टेस्‍ट कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया. स्‍टोक्‍स अब टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में संयुक्‍त रूप से सर्वाधिक छक्‍के लगाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्‍होंने अपनी ही टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम (Brendon Mccullum) की बराबरी कर ली है.

मैकुलम से भी आगे स्‍टोक्‍स!

मुल्‍तान टेस्‍ट की दूसरी पारी में 41 रन बनाने वाले स्‍टोक्‍स ने इस दौरान एक चौका और एक छक्‍का लगाया. इसके साथ ही इंग्लिश टीम के कप्‍तान के पास इस फॉर्मेट में कुल 107 छक्‍के हो गए हैं. उन्‍होंने 88 मैचों की 160 पारियों में यह कीर्तिमान अपने नाम किया. न्‍यूजीलैंड के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने अपने टेस्‍ट करियर में 101 मैचों की 176 पारियों में यह उपलब्धि अपने नाम की थी. यह कहना गलत नहीं होगा कि स्‍टोक्‍स सबसे तेज 107 टेस्‍ट छक्‍कों के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले बल्‍लेबाज हैं. इस फॉर्मेट में एक और छक्‍का लगाते ही वो अपने कोच को भी पीछे छोड़ देंगे.

मैकुलम का रिएक्‍शन

107वां छक्‍का लगाने के साथ ही ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच का रिएक्‍शन भी आया. उन्‍होंने तालियां बजाकर बेन स्‍टोक्‍स को इस कीर्तिमान के लिए बधाई दी.

Brendon McCullum applauds from the dressing room as Ben Stokes equals his record for most Test sixes. pic.twitter.com/MJmRfWLHle

— Cricket is Love ❤ (@cricketfan__) December 11, 2022