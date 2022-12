नई दिल्‍ली: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज दिनेश कार्तिक भले ही टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद से अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय नहीं हैं लेकिन मैदान पर हो रहे लाइव एक्‍शन का घर बैठे भरपूर आनंद ले रहे हैं. केवल भारत के मैच ही नहीं बल्कि पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड के बीच जारी टेस्‍ट सीरीज पर भी कार्तिक की पैनी नजर है. यही वजह है कि पाकिस्‍तान के बल्‍लेबाज साउद शकील को आउट दिए जाने के फैसले पर कार्तिक ने नाराजगी जाहिर की. सोशल मीडिया के माध्‍यम से उन्‍होंने क्रिकेट में सॉफ्ट सिग्‍नल पर आपत्ति जाहिर की.

SOFT SIGNAL 🙄

never quite understood that ???#ENGvsPAK

— DK (@DineshKarthik) December 12, 2022