NED vs PAK: बाबर आजम ने गलती से नीदरलैंड को बोला स्कॉटलैंड, Video वायरल हुआ तो बना मजाक

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज (NED vs PAK ODI Series) 3-0 से अपने नाम कर ली है. तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बनाए जिसमें सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के बल्ले से निकले. बाबर ने 91 रन का योगदान दिया. वहीं, नीदरलैंड की टीम 197 रनों पर ऑलआउट हो गई. नीदरलैंड की तरफ से टॉम कूपर ने 62 रन तो वही विक्रमजीत सिंह ने 50 रन बनाए.

पाकिस्तान के क्रिकेटरों को अंग्रेजी बोलने में समस्या हमेशा से रही है. ऐसा ही कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ हुआ जब वह मैच के बाद इंटरव्यू देते नजर आए. बाबर आजम इस दौरान रुक-रुक कर अंग्रेजी बोलते दिखाई दिए.

इसे भी देखें, शुभमन गिल ने जड़ा अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक, जिम्बाब्वे के ब्रैड इवांस का ‘पंच’

इतना ही नहीं वो इस वीडियो में बाबर ने नीदरलैंड को गलती से स्कॉटलैंड बोल दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो वायरल होने के बाद बाबर का मजाक भी बनाया जा रहा है.

ट्विटर पर यह ट्वीट वायरल होने के बार उनके ऊपर कई तरह के मीम्स बनाकर शेयर किए जा रहे है. जिसके कारण ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर निशाना बनाया है.

Even i can speak better English than

Babar Azam.@babarazam258 #BabarAzam pic.twitter.com/p5UHxck1UE

— Over Thinker Lawyer 🇵🇰 (@Muja_kyu_Nikala) August 19, 2022