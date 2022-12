नई दिल्‍ली: न्‍यूजीलैंड की टीम इस वक्‍त पाकिस्‍तान के दौरे पर है जहां आज बॉक्सिंग डे (Pakistan vs New Zealand) पर दोनों देशों के बीच कराची में टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत हुई. मैच से एक दिन पहले न्‍यूजीलैंड की टीम ने क्रिसमस (Christmas 2022) का त्‍यौहार कराची में ही मनाया. पूरी टीम ने एक साथ डिनर किया और क्रिसमस पार्टी का लुत्‍फ उठाया. इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ तस्‍वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें न्‍यूजीलैंड की टीम देर रात कराची में स्थित अपने होटल में मस्‍ती करती हुई नजर आ रही है. न्‍यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये तस्‍वीरें फैन्‍स के साथ शेयर की.

दो दशक बाद न्‍यूजीलैंड की टीम पाकिस्‍तान में टेस्‍ट क्रिकेट खेल रही है. आखिरी बार साल 2002 में स्टीफन फ्लेमिंग की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्‍तान दौरे पर टेस्‍ट खेला था. तब दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज पर पाकिस्‍तान ने 1-0 से कब्‍जा किया था. कराची में होटल के पास हुए धमाकों के बाद न्‍यूजीलैंड की टीम आखिरी टेस्‍ट खेले बिना ही वापस लौट गई थी.

Christmas day complete in Karachi ❤️

The first Test v @TheRealPCB starts in Karachi on Boxing Day at 10am LIVE from NZ at 6pm on @skysportnz & @SENZ_Radio with scoring on the NZC App 📲 #PAKvNZ #CricketNation 📷 = PCB pic.twitter.com/BPHHhuAXdF

