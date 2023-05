नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 47 रन से हार का सामना करना पड़ा. कीवियों से मिले 300 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई. बाबर आजम की टीम सीरीज तो 4-1 से जीतने में कामयाब रही, लेकिन आखिरी मैच में हार के कारण उससे वनडे रैंकिंग में नंबर एक का ताज छिन गया. इस मुकाबले में पाकिस्‍तान के बैटर शान मसूद को भी शर्मसार होना पड़ा.

सीरीज में शान मसूद को तीन मैचों में खेलने का मौका मिला, जिसमें वह महज 52 रन बना पाए. आखिरी मुकाबले में वह 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. कराची स्‍टेडियम में मौजूद दर्शकों ने मैच के बीच शान मसूद के खिलाफ जोर-जोर से पर्ची-पर्ची के नारे लगाए. पर्ची का मतलब सिफारिशी खिलाड़ी से होता है. शान मसूद को पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी की पसंद माना जाता है. शान मसूद को चिढ़ाते हुए फैंस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस का मानना है कि शान मसूद को टीम में जगह प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि फेवरेटिज्म के चलते मिली. इससे पहले, इंग्‍लैंड सीरीज के दौरान खुशदिल शाह के खिलाफ भी स्‍टेडियम में ऐसे ही नारे लगे थे.

Not acceptable at all. Not when it’s Khushdil Shah, not when it’s Imam Ul Haq and not when it’s Shan Masood! No player deserves to hear chants of ‘parchi’ at this stage in international cricket 🙏🏼 #PAKvNZ pic.twitter.com/OS4oCIfl8j

— Farid Khan (@_FaridKhan) May 7, 2023