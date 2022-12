नई दिल्‍ली: खराब फॉर्म के चलते पाकिस्‍तान की कप्‍तानी के साथ-साथ टीम में जगह से हाथ धोने वाले सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने आज बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) से चार साल बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी की. इस मुकाबले में विकेटकीपर बैट्समैन का जादू चला. सरफराज ने 153 गेंदों का सामना करने के बाद 86 रन ठोक दिए. यह पूर्व कप्‍तान का पाकिस्‍तान की धरती पर पहला टेस्‍ट मैच भी है. सरफराज ने बताया कि इस मुकाबले में उतरने से पहले वो थोड़ा नर्वस थे.

सरफराज को मोहम्‍मद रिजवान के स्‍थान पर बाबर आजम की कप्‍तानी वाली पाकिस्‍तान की टीम में मौका दिया गया है. पहले दिन का खेल खत्‍म होने के बाद सरफराज ने कहा, “इस मैच में जब मैंने अपनी पहली तीन गेंदें खेलीं, अगर आप मेरे दिल की धड़कन को सुनते तो निश्चित तौर पर हैरान रह जाते. मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था. ये मेरा डेब्यू मैच नहीं था, मैं वापसी कर रहा था. मेरे लिए स्थिति काफी तनावपूर्ण थी.”

