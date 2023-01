नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच सोमवार से कराची में शुरू हुआ. टॉस जीतकर कीवी टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लाथम और डेवन कॉन्‍वे ने दिन के पहले सेशन में पाकिस्‍तान के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. दोनों ने आसानी से पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए 134 रन जोड़े. कराची के नेशनल स्‍टेडियम की फ्लैट पिच को देखकर पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फ‍िर लोगों को निशाने पर आ गया है.

पीसीबी को बीते एक महीने में पिचों के लेकर काफी ओलचनाओं का सामना करना पड़ा है. इंग्‍लैंड दौरे से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक जारी है. न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मिचेल मैक्लेनेघन ने कराची पिच की फोटो ट्वीट कर इसे रोड करार दे दिया. उन्‍होंने कहा, क्या कमाल की रोड है, बैटर का सपना. पीसीबी का अक्‍सर मजाक उड़ाने वाला आइसलैंड क्रिकेट भी पीछे नहीं रहा. उसने ट्वीट कर पीसीबी को सलाह दी है कि वह इस रोड जैसी पिच पर टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दे. पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला टेस्‍ट मैच भी कराची में खेला गया था. पाकिस्‍तान की पहली पारी के 438 रन के जवाब में मेहमान टीम ने स्‍कोर बोर्ड पर 612 रन टांग दिए थे. पाटा पिच पर टॉम लाथम और डेवन कॉन्‍वे ने 183 रन की ओपनिंग साझेदारी की. केन विलियम्‍सन ने दोहरा शतक जड़ दिया.पाकिस्‍तान ने दूसरी पारी में 311 रन बनाए थे.

Another completely untroubled century partnership on the Karachi road.

They should introduce some tolls and tax the run.

— Iceland Cricket (@icelandcricket) January 2, 2023