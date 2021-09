PAK VS NZ: दौरा रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, पूछा-क्राइस्टचर्च की गोलीबारी भूल गए क्या?

नई दिल्ली. पूरे 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान (Pakistan vs New Zealand) की धरती पर कदम रखा था. पाकिस्तान में जश्न जैसा माहौल था क्योंकि दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम से वो 3 मैचों में भिड़ने वाले थे लेकिन अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, खुशियां गम में बदल गई. न्यूजीलैंड ने रावलपिंडी में होने वाले पहले वनडे से ठीक पहले स्टेडियम आने से इनकार कर दिया और कुछ देर बाद पूरा दौरा ही रद्द कर (New Zealand abandoned Pakistan Tour) दिया गया. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को इसकी वजह बताया. न्यूजीलैंड के अचानक इस तरह सीरीज रद्द करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सेलेब्स कीवी टीम को कोस रहे हैं. पाकिस्तान के एक खेल पत्रकार ने तो न्यूजीलैंड को क्रास्टचर्च गोलीबारी कांड ही याद दिला दिया.

पाकिस्तानी खेल पत्रकार रोहा नदीम ने ट्वीट कर लिखा- क्या न्यूजीलैंड भूल गया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी क्राइस्टचर्च मस्जिद गोलीकांड से कुछ ही मिनट दूर थे. तब आपकी खुफिया एजेंसी कहां थी. दुनिया उस बात को इस तरह भूल गई जैसा कुछ हुआ ही नहीं लेकिन पाकिस्तान दौरा करने से आज भी कतराया जा रहा है. बता दें साल 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में स्थित एक मस्जिद में गोलीबारी हुई थी जिसमें 49 लोगों की जान चली गई थी. बांग्लादेश की टीम उस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर थी और पूरी टीम उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने वाली थी लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही वहां गोलीकांड हो गया.

पाकिस्तानी खेल पत्रकार ने न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च गोलीबारी कांड की याद दिलाई

PAK vs NZ: इमरान खान भी नहीं बचा पाए पाकिस्तान-न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज, सुरक्षा कारणों से ऐन मौके पर रद्द

कोविड के दौरान पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया

एक पाकिस्तानी फैन ने न्यूजीलैंड पर एहसान जताते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान पाकिस्तान ने खतरा मोल लेते हुए न्यूजीलैंड का दौरा किया. शायद न्यूजीलैंड वो बात भूल गया है. बता दें न्यूजीलैंड ने जिस तरह से और जिन कारणों की वजह से पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है उसके बाद पीसीबी और पाकिस्तानी टीम की जगहंसाई हो रही है. बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की पीएम से खुद बातचीत की लेकिन इसके बावजूद दौरा रद्द हो गया.