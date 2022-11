VIDEO: अंपायर ने एक ही बल्लेबाज को 2 गेंद पर 2 बार दिया आउट, ऐसा हुआ वाकया

नई दिल्ली. शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) के बीच खेला जा रहा है. मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि टीम मैच में अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी है. समाचार लिखे जाने तक टीम ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 59 रन बना लिए थे. शाहीन ने मैच की तीसरी ही गेंद पर पाक को बड़ी सफलता दिलाई. उन्होंने फिन एलेन को 4 रन के स्कोर पर आउट किया. इससे पहले न्यूजीलैंड ने मौजूदा वर्ल्ड कप में सिडनी में 2 मैच खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है.

मैच में न्यूजीलैंड ने चौके के साथ शुरुआत की. शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर डाला. पहली गेंद पर फिन एलेन ने ऑफ साइड पर चौका जड़ा. दूसरी गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर मरायस एरामस ने उन्हें आउट दे दिया. लेकिन एलेन ने तुरंत ही रिव्यू ले लिया. रिप्ले में साफ था कि गेंद पैड पर लगने से पहले बल्ले से लगकर गई थी. ऐसे में टीवी अंपायर ने उन्हें नाटआउट दे दिया.

