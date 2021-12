PAK vs WI: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में हराया, घर में 9वीं सीरीज पर किया कब्जा

कराची. बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी में पाकिस्तान ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है. टीम ने मंगलवार को दूसरे टी20 में (Pakistan vs West Indies) वेस्टइंडीज को 9 रन से हराया. इसके साथ टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. यह टीम की साल की 19वीं टी20 जीत है. अन्य कोई टीम ऐसा नहीं कर सकी है. मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 172 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 10 विकेट पर 163 रन ही बना सकी. शादाब खान (Shadab Khan) और शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा प्रदर्शन किया. इसी के साथ पाकिस्तान ने घर में 9वीं टी20 द्विपक्षीय सीरीज पर कब्जा कर लिया है.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के लिए ओपनर ब्रेंडन किंग ने अच्छी पारी खेली. लेकिन उन्हें और बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला. किंग ने 43 गेंद पर 67 रन बनाए. 6 चौके और 3 छक्के जड़े. कप्तान निकोलस पूरन लगातार दूसरे मैच में फेल रहे और सिर्फ 26 रन बना सके. टीम को अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 61 रन बनाने थे और 6 विकेट शेष थे.

