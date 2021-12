PAK vs WI: न्यूजीलैंड ने 3 महीने पहले बीच में ही छोड़ दिया था पाकिस्तान दौरा, अब वेस्टइंडीज टीम पहुंचीं

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम टी20 और वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है. वेस्टइंडीज को पाकिस्तान दौरे पर 3 टी20 और इतने ही वनडे की सीरीज खेलनी है. टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान दौरे पर आई थी. लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दौरा बीच में ही रद्द करके वापस घर लौट गई थी. इसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान दौरे पर आने से इनकार कर दिया था. इससे पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई थी. ऐसे में वेस्टइंडीज टीम का यह दौरा पाकिस्तान के लिए काफी अहम है.

पाकिस्तान पहुंचने पर वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ियों का कराची में कोरोना टेस्ट भी हुआ. अब खिलाड़ियों को तब तक होटल में क्वारंटीन रहना होगा, जब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती है. दोनों देशों के बीच पहला टी20 13 दिसंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में पहला टी20 खेला जाएगा.

पीसीबी ने वेस्टइंडीज टीम का वीडियो शेयर किया

पीसीबी ने भी वेस्टइंडीज टीम के पाकिस्तान पहुंचने पर एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया. इसमें लिखा- वेस्टइंडीज की टीम 3 टी20 और इतने ही वनडे की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है. पहला मैच 13 दिसंबर को कराची में खेला जाएगा.

West Indies have reached Karachi for their three-match T20I and ODI series against Pakistan. The first match will be played at the National Stadium on Monday, 13 December.#PAKvWI pic.twitter.com/gjFoDpRBBN

— PCB Media (@TheRealPCBMedia) December 9, 2021