पाकिस्तानी क्रिकेटर की ख्वाहिश- बायोपिक में ब्रैड पिट निभाएं उनका किरदार, फैंस ने किया बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली. अहमद शहजाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से काफी समय से बाहर चल रहे हैं. पिछली बार 2019 में वो श्रीलंका के खिलाफ लाहौर में हुए टी20 मुकाबले में खेले थे. इसके बाद से खराब फॉर्म और युवा टीम तैयार करने की पाकिस्तानी सेलेक्टर्स की सोच के कारण शहजाद के लिए पाकिस्तान टीम के दरवाजे नहीं खुले. हालांकि, इसके बावजूद वो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान टीम से बाहर किए जाने को लेकर पूर्व तेज गेंदबाद वकार युनूस पर आरोप लगाए थे. अब शहजाद ने अपने एक और बयान से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. वो चाहते हैं कि उनकी बायोपिक में बॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट उनका किरदार निभाएं.

शहजाद अहमद ने पाकिस्तानी पत्रकार सैयद हुसैनी के साथ इंटरव्यू के दौरान अपनी इस दिली ख्वाहिश का जिक्र किया. हुसैनी ने शहजाद से पूछा, कौन सा एक्टर आपके हिसाब से अहमद शहजाद के किरदार को अच्छे से निभा सकता है. इस पर इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने तपाक से कहा- “ब्रैड पिट”. यह सुनते ही पत्रकार हुसैनी की भी हंसी फूट पड़ी और वो भी जोर-जोर से हंसने लगे.

Brad Pitt ko rehnay den ,agar Kisi ne aap ki biopic bananay ki ghalti karnay Ka Socha bhi to John rembo is the best choice. Don’t act so pricey. And plz Ahmed shehzad “think before you leap”

— Shona (@Real_Shona) July 9, 2022