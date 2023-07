नई दिल्ली. पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम 16 जुलाई से टेस्ट मैच में आमने-सामने होगी. दोनों टीमों के स्क्वॉड का ऐलान हो गया है. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नेट प्रैक्टिस करते नजर आए. वह करीब 2 महीने बाद बल्लेबाजी करते दिखे. बैटिंग करने के दौरान वह खुद पर गुस्सा करते और अजीबोगरीब शब्द कहते नजर आए.

क्रिकेट पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बाबर आजम जमकर शॉर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान वह खुद पर गुस्सा भी कर रहे हैं. सामने गेंदबाजी करने वाले बॉलर को वह कह रहे हैं, ” हाए हाए, ओए लाला, बाबर दे बच्चे. वीडियो में ऐसे ही कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं. गेंद फेंकने वाला युवक बाबर से कहता है सिर पर मारूं? तो बाबर कहते हैं हां सिर्फ सिर्फ एक मार.”

