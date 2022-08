VIDEO: स्पिनरों के लिए काल है यह पाक युवा बल्लेबाज, गुगली देखते ही करता है छक्के-चौकों की बारिश

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज आजम खान (Azam Khan) ने बीते 10 अगस्त को अपना 24वां जन्मदिन मनाया है. खान के जन्मदिन पर पाकिस्तान क्रिकेट ने उनका एक वीडियो शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी है. बोर्ड ने लिखा है, ‘पाकिस्तान के लिए तीन टी20 इंटरनेशनल मैच. टी20 क्रिकेट में 144.17 की स्ट्राइक रेट से 1,449 रन.’ खान ने पाकिस्तान के लिए कुल तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनका सिक्का कुछ खास नहीं चला है. उन्होंने टीम के लिए दो पारियों में 6.0 की औसत से छह रन बनाए हैं. इस दौरान उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन नाबाद पांच रन रहा है.

हालांकि पाक बल्लेबाज का घरेलु क्रिकेट में जमकर बल्ला चला है. उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 35 मैच खेलते हुए 33 पारियों में 21.3 की औसत से 1449 रन बनाए हैं. घरेलु क्रिकेट में आजम खान के बल्ले से तीन अर्द्धशतकीय पारियां भी निकली हैं. टी20 प्रारूप में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 85 रन है. आजम ने टी20 क्रिकेट में 116 चौके और 32 छक्के लगाए हैं.

Three T20Is for Pakistan

1,449 runs in T20 cricket at a strike rate of 144.17

Celebrate wicketkeeper-batter @MAzamKhan45‘s birthday by viewing some of his explosive shots in domestic cricket pic.twitter.com/XfhzCOUhv5

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 10, 2022