T20 World Cup: क्या भारत से डर गई पाकिस्तान टीम? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म अप मैच में मिला सबूत!

नई दिल्ली. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी. लेकिन, इससे पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो वॉर्म अप मैच खेलने हैं. इसमें से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार को हुए वॉर्म अप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज की. 187 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन की दरकार थी. लेकिन, मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर की 3 गेंद में मैच का पासा पलट दिया. उन्होंने इस ओवर में 3 विकेट झटके और एक बल्लेबाज रन आउट हुआ. यानी इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 4 विकेट गंवाए. इस तरह भारत ने पहला वॉर्मअप मैच जीत लिया.

भारत-ऑस्ट्रेलिया वॉर्मअप मैच के दौरान का ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे सबके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम भारत से डर गई है? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत की जासूसी के लिए पहुंचे थे? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी स्टेडियम में बैठकर भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे थे.

क्या टीम इंडिया से डर गई पाकिस्तान टीम?

यह मुमकिन है कि वो इस मुकाबले में टीम इंडिया के प्रदर्शन का आकलन कर रहे होंगे. भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों की ताकत और कमजोरी परख रहे होंगे. क्योंकि पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच भारत के खिलाफ ही खेलना है. हालांकि, पाकिस्तान टीम के स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का इकलौता कारण यही था. ऐसी बात नहीं है. क्योंकि भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर पाकिस्तान को भी अपना वॉर्म-अप मैच खेलना था. इसी मैच के लिए पाकिस्तानी की टीम स्टेडियम पहुंचीं थी और इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उतरने से पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत का मैच देखने लगे.

Pakistan Cricket Team watching the warm up match between India and Australia. pic.twitter.com/1NBm0dK7Ny

— KH SAKIB 🇧🇩 (@Crickettalkss) October 17, 2022