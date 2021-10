पाकिस्तान की टीम 'इंडिया' लिखी जर्सी पहनकर विश्व कप खेलेगी, वायरल वीडियो से मचा था बवाल

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज 17 अक्टूबर यानि आज से हो रहा है. कोरोना के कारण यह टूर्नामेंट भारत में ना होकर यूएई और ओमान में हो रहा है, लेकिन मेजबानी भारत क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के हाथों में ही है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team New Jersey) की नई जर्सी का वीडियो पीसीबी ने ट्वीट किया है. पाकिस्तान की टीम जर्सी पर इंडिया लिखा है. कुछ दिनों पहले पाकिस्तान टीम की जर्सी की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें मेजबान देश के रूप में भारत की जगह यूएई का नाम लिखा हुआ था. हालांकि अब पीसीबी ने अपनी गलती सुधार ली है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियमों के मुताबिक, उन सभी टूर्नामेंट में, जो ICC के बैनर तले हो रहे हैं, उसमें हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को अपने सीने के दाईं और टूर्नामेंट के नाम के साथ मेजबान देश का नाम और टूर्नामेंट के आयोजन का साल लिखना अनिवार्य है. भारत टी20 विश्व कप 2021 का मेजबान है. ऐसे में सभी देशों की जर्सी पर भारत का नाम लिखा होना जरूरी है.

THE BIG REVEAL IS HERE!

PRESENTING TEAM PAKISTAN'S OFFICIAL JERSEY FOR THE #T20WorldCup !

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 15, 2021