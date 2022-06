टीम इंडिया के दर्द की 2 कहानी, आज भी हार को पचा नहीं सके हैं फैंस, VIDEO

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मुकाबले हमेशा खिलाड़ियों के अलावा फैंस के नजरिए से भी काफी अहम रहते हैं. इसमें खेल से ज्यादा भावनात्मक रिश्ता जुड़ा रहता है. ऐसे में हार किसी को पसंद नहीं होती. आज ही के दिन 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराकर खिताब पर कब्जा किया था. मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने यादगार गेंदबाजी की थी. वहीं पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की टीम भारत को हराने में सफल रही. इस मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चमके थे. इन दोनों मैच के दिए दर्द आज भी भारतीय फैंस को याद हैं.

पहले बात 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 338 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. फखर जमां ने 114 रन की शानदार पारी खेली थी. ऐसे में टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत जरूरी थी. लेकिन मोहम्मद आमिर ने पारी की तीसरी ही गेंद पर टीम को बड़ा झटका दिया. उन्होंने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट किया. रोहित खाता भी नहीं खोल सके.

Five years ago.

Pakistan barely scraped through to qualify for the 2017 Champions Trophy, but would go on to humble India in the final #OnThisDay courtesy of @iamamirofficial‘s opening six-over spell of 3/17 🔥pic.twitter.com/SRP7xfpsuj

— 🏏Flashscore Cricket Commentators (@FlashCric) June 18, 2022